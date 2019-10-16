林鄭提短、中期支援措施　助力房屋問題解決

林鄭月娥通過視頻向市民發表施政報告。（圖片來源：視頻截圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥今日發表其任內第三份施政報告，聚焦房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四方面。關於房屋問題，林鄭表示，房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨的根源，因此從不掉以輕心。她提出了10項短、中期的支援措施，助力香港房屋問題解決。



以下是支援措施原文：



（1）大幅增加過渡性房屋項目，在未來三年合共提供10 000個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。這些單位除建於短期空置的政府土地和公共設施外，也會在私人發展商借出的土地上進行。市建局、香港房屋協會和香港建造商會等機構將為營辦的民間團體提供專業意見和項目管理支援，而政府預留的建設費用亦由早前公布的20億元，相應增加至50億元，全面體現民、商、官合作。我們也會繼續推展特設為滿足青年人短暫住房需要的青年宿舍，其中屬兩個項目的1760個單位將於未來兩年落成，另外有五個可提供約1600個單位的項目亦在進行中；



（2）透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援。由於有關的研究工作需時，我將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為上述低收入家庭提供的“一次過生活津貼”，於下個年度先後發放兩次，讓我們可以在2020年年底前完成推出恒常現金津貼計劃的研究。另外，我們建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額；



（3）我邀請香港房屋委員會（房委會）研究重建房委會旗下的工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應；



（4）現時在39個“租者置其屋計劃”（“租置計劃”）屋邨中，約有42000個未售出單位，現時平均定價約為評估市值的二折。為進一步滿足公屋租戶的置業訴求，我建議房委會積極部署，加快出售這些單位；