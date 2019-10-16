中國代表呼籲海地當局通過協商解決分歧　

中評社北京10月16日電／中國常駐聯合國副代表吳海濤15日表示，中方呼籲海地當局致力於通過協商妥善解決分歧，加強法治建設和自我發展能力，盡快解決當前政治危機。



吳海濤在當天舉行的安理會海地問題公開會上說，聯合國海地司法支助團授權於15日到期，標誌著海地的維和任務結束。過去15年，聯合國維和人員積極履行授權，為促進海地和平穩定作出重要貢獻，付出巨大犧牲。中方8名維和人員在海地執行任務時犧牲，為海地和平獻出了寶貴生命。



吳海濤說，令人痛心的是，儘管聯合國竭盡全力支持海地維護和平，促進發展，但海地近期政治危機再度升級。聯合國秘書長古特雷斯在報告中指出，海地國家機構運轉幾近癱瘓，多地發生民眾示威遊行，安全形勢堪憂。



他強調，國際社會特別是對海地有重要影響的國家應繼續加大對海地政治、經濟和人道局勢的關注力度，協助海地維護國家穩定，促進經濟發展，努力改善民生，落實2030年可持續發展目標。



吳海濤說，聯合國海地綜合辦事處（聯海辦）將於16日正式運行，今後將同國家工作隊合作繼續向海地提供支持和幫助。他表示，海地實現穩定和發展依然任重道遠。希望海地政府把海地人民的利益置於最高位置，加強自身能力建設，切實承擔起維護國家安全穩定和推動經濟社會發展的責任。



2004年2月，海地戈納伊夫市爆發武裝衝突，隨後衝突擴散至其他城市。同年4月，安理會通過決議成立聯合國海地穩定特派團（聯海團），協助穩定海地局勢。2017年10月15日，聯海團結束任務，聯合國海地司法支助團從10月16日起執行任務，負責協助海地政府加強法制機構，支持海地國家警察並幫助其發展。



（來源：新華網）