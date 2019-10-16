無懼美施壓　德國允華為參建5G

中評社北京10月16日電／當地時間14日，德媒報道稱，德國政府已決定允許華為參與德國的5G網絡建設。德國政府發言人賽貝特隨後證實了這一消息。根據報道，最新披露的德國5G移動網絡安全標準草案顯示，最初計劃的阻止華為進入市場的條款並未被包含在內。該標準定於本周正式發布。復旦大學世界經濟研究所所長萬廣華向大公報表示，德國是歐盟的“領頭羊”，從德國的這一表態，一定程度上可以看出歐盟多數國家對於中國公司參與其5G網絡建設的態度。相信接下來會有更多的歐洲國家效仿德國，這也意味美國對華為的“圍堵”計劃勢必將落空。



德國《商報》報道稱，草案中的這一決定受到了德國總理府的干預。德國政界消息人士表示，德國總理默克爾親自出面反對可能導致華為無法參與本國5G建設的安全條例。早在今年3月，默克爾便表示，德聯邦政府已經決定，不會“簡單地將某一企業或是行為主體排除在外”，而是對這些參與5G競標的企業提出要求，並將相關的要求寫入到電信法規之中。



默克爾親自出面支持華為



德國政府發言人塞貝特強調：“（在5G建設中）任何參與方、任何企業都不應被排除。”他表示，任何想要參與5G建設的企業都必須滿足條件，“我們沒有做出過任何禁止某一公司的決定。”



美國一直以存在所謂“後門”隱患為由詆毀中國5G企業，頻繁游說並施壓西方盟友排除中方參與各國5G建設。此前，美國也一直施壓德國在“安全目錄”中設置門檻、排除華為在德國5G建設上的參與。不過，華為是全球領先的網絡設備供應商之一，在5G通信標準方面也居於領先地位。據路透社報道，所有德國通信運營商視華為公司為重要業務夥伴，一直反對德政府屈從美方壓力。如果禁止中方企業進入，德國5G建設將延後數年，成本增量數以十億美元計。

