林鄭月娥2019施政報告發言全文

行政長官林鄭月娥向市民發表2019施政報告。（圖片來源：政府新聞處） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥今日發布2019施政報告，此為她任內第三份施政報告。林鄭原定計劃今日上午11時於立法會宣讀報告理念及要點，遭反對派議員滋擾後，改通過視頻發表。過去四個多月，香港承受著前所未有的衝擊，但林鄭月娥仍堅持按原定日期和計劃發表這份《施政報告》，並為此進行了50多場諮詢會，竭力回應社會的訴求。



2019施政報告提出超過220項新措施，重點討論房屋、土地供應、改善民生和經濟發展這四方面的工作。林鄭月娥提到，這份施政報告回顧過去的施政進度，並展望未來的工作重點，因此她不僅會宣讀施政報告要點，還製作了一份名為《施政報告附篇》的新文件，全面和詳細交代本屆政府的工作進度及承諾。



發言全文如下：



各位市民，由於客觀情況不容許我今日在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，我現在透過視像向各位市民公布我任內第三份《施政報告》。當稍後情況許可，我會再去到立法會，交代《施政報告》內容。



前言



我今天發表任內的第三份《施政報告》。這份屬於本屆政府任期中段的《施政報告》，原意是回顧過去的施政進度，展望未來的工作重點，因此我早前決定了今年會宣讀整份內容較聚焦的《施政報告》，並製作一份名為《施政報告附篇》的新文件，全面和詳細交代本屆政府的工作進度及承諾。過去四個多月，香港承受著前所未有的衝擊，但我仍堅持按原定日期和計劃發表這份《施政報告》，並為此進行了50多場諮詢會，竭力回應社會的訴求。



香港一直以來是全球最安全的城市之一，而文明、守法、自由、多元、包容和互相尊重是這個亞洲國際都會引以為傲的特征。但短短幾個月，因最初反對政府修訂《逃犯條例》而引起的社會衝突，影響範圍越來越廣泛。不同地區在過去四個月發生了超過400場示威、遊行和集會，往往都演變成暴力抗爭，導致超過1 100人受傷，及超過2 200人被捕。少數暴徒有組織、有計劃地發動攻擊和破壞，並以“起底”、“私了”對待持不同意見的人士，令香港陷入了混亂和恐慌；市民日常生活受到嚴重打擊，從事各行各業的“打工仔”和大、中、小型企業對香港的前景都非常擔憂。市民都在問，香港可否回復正常運作？香港是否仍是一個可以安居的地方？



社會各界都共同譴責暴徒的極端行為，支持政府嚴厲執法，遏止暴力。對持不同政見的人士，社會各界都呼籲大家要先放下分歧，盡快停止暴力，讓社會回復平靜。特區政府除了竭力制止違法行為、支持警隊執法、確保各個部門和公營機構盡力應對以減少對市民的影響外，亦會盡一切努力嘗試以其他行動與社會一起走出困局。一個多月前，我宣布了四項行動，包括開展一個多元化的對話平台，目的是為香港尋找出路。今日發表的新一份 《 施政報告》會提出一些措施去處理社會最關注的問題；稍後我會邀請一些社會領袖、專家、學者，再深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。