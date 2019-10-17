台灣農業者答中評：京台合作空間大

2019京台美麗鄉村論壇在北京密雲舉行。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月17日電（記者 徐夢溪）台灣中華農業創新學會理事長徐進發表示，北京在發展休閑產業和鄉村振興方面有獨特優勢。台灣有先行經驗，大陸有後發優勢。兩岸能夠開展的合作非常多。



徐進發15日在北京密雲出席以“蜜蜂·產業·生態”為主題的京台美麗鄉村論壇。他在接受媒體採訪時表示，北京在發展休閑產業和鄉村振興方面優勢很大，主要是因為旁邊毗鄰的市場龐大。城市生活壓力大，人們都希望找地方舒壓，農村為城市人口提供了這樣的條件，這也是北京鄉村的獨特優勢。



他指出，台灣就一直在鼓勵農村找尋自己的“獨一無二”之處，就是別人沒有的東西，也許是產品、產業，也許是人，也許是景色，這都需要時間和用心發掘，然後把簡單的事情複雜化，藝術化。但首先還是要找出核心價值，不要做成每個鄉村特色都一樣。比如農家樂不是把都市的餐廳搬到農村，而應該有自己的特色，無論是材料、食材，都應該最生態、最環保，甚至通過服務的方式讓人們感受到親切和有鄉土氣息，以此來突出地方特色。



他說：“兩岸能夠開展的合作非常多，台灣有先行經驗，大陸有後發優勢。我們會看到，大陸待開發的資源豐富，北京周邊鄉村都是寶山，但是沒有人去經營。”



談到密雲鄉村休閑旅遊資源的開發，徐進發建議，首先要關注品牌建立。以蜂蜜為例，除非蜂蜜的品牌規模非常大，否則很難獲得消費者的認同。但密雲政府可以把密雲區的蜂蜜打造成一個公共品牌，由政府統一對外行銷。比如台灣農委會用了四年時間推廣所有農村老屋品牌，讓小農建立共同品牌，然後去各個地方推廣，影響消費者。



他在提推廣建議時表示，消費者需要被教育。在推廣密雲蜂蜜的過程中，可以告訴消費者，唯有好的環境才能生產出好的花，唯有好的花才能製造出好的蜂蜜。因為蜜蜂是只要有一點農藥，就沒有辦法生存了。把蜂蜜變成一個地方的環境指標，借此機機會打出密雲的品牌，告訴消費者，北京周邊最好的環境在是在密雲，是因為密雲有最好的蜂蜜，這樣一來，消費者會願意來產地直接了解。這就變成一個共同品牌價值，然後各個品牌共同合作，散發出不同的鋒芒。“現在可以建立這樣的機制，這是目前我覺得可以著力的地方。”



談到如何圍繞蜂蜜形成產業鏈。徐進發表示，圍繞蜂蜜可以開發和加工的產品種類非常多。比如現在流行珍珠奶茶，如果密雲的珍珠奶茶是加蜂蜜的，而不是用糖，這樣的產品更加高層次。甚至可以圍繞蜂蜜開發出更多體驗產品，例如從親子著手，讓小朋友體驗蜜蜂一天辛勤的工作，打造蜜蜂村，甚至居住的房間可以變成蜜蜂一格一格的樣子，這是很有趣的。



徐進發指出，密雲區以蜂蜜作為主打的農產品的思路妙，接下來如何深化是關鍵。他介紹台灣的休閑農業經營表示，台灣在推動地方特色時，首先會通過市場分析和大家的深入討論給品牌定位，接下來分工合作，如果只有蜂農很辛苦，如果只有政府推不動，所以必須大家共同合作，不單是開發產品，而是變成產業鏈。

