拜登炮轟特朗普是“美現代史上最腐敗總統”

辯論現場/圖自《華盛頓郵報》 中評社北京10月16日電／當地時間10月15日晚，12名2020年美國總統大選民主黨參選人再次聚首，展開第4場辯論。期間，近來的敘利亞局勢成了繞不開的話題，而現年76歲的民主黨參選人、美國前副總統拜登連用3個“可恥”炮轟特朗普的(敘利亞北部)撤軍決定。此外，他還向特朗普展開猛烈攻擊，稱特朗普是“美國現代史上最腐敗的總統”。



根據《衛報》援引的美國公共廣播公司(PBS)白宮記者阿爾辛多(Yamiche Alcindor)在推特上發布的實時報道，拜登15日晚就特朗普從敘利亞北部撤軍的決定評論說，“這是現代史上任何一位(美國)總統所做的最可恥的事兒……土耳其才是真正的問題所在。”



根據《衛報》援引的美國公共廣播公司(PBS)白宮記者阿爾辛多(Yamiche Alcindor)在推特上發布的實時報道，拜登15日晚就特朗普從敘利亞北部撤軍的決定評論說，“這是現代史上任何一位(美國)總統所做的最可恥的事兒……土耳其才是真正的問題所在。”



到16日，土耳其在敘利亞北部展開針對庫爾德武裝的軍事行動已進入第8天。儘管特朗普宣布針對土耳其實施多項嚴厲制裁，但民主黨人控制的眾議院仍在施壓特朗普。



土耳其早些時候展開軍事行動前夕，美國白宮6日曾表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。美國國防部長馬克·埃斯珀13日說，特朗普下令駐敘利亞北部的美軍向南轉移，但不撤出這一中東國家。



(來源：環球網)



