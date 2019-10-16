來義鄉與原民座談　韓國瑜感受熱呼呼的民心

韓國瑜赴屏東縣來義鄉參加“固本會報”，與原鄉民眾座談搏感情。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月16日電（記者 高易伸）正式請假拚大選的中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日中午赴屏東縣來義鄉參加“固本會報”，與現場5、600位原鄉民眾座談搏感情。國民黨“立委”簡東明表示，來義鄉從來沒有這麼多人自發性到場，可見韓魅力之大。原住民大老華加志也上台呼籲，要大家不要相信冷冰冰的民調數字，而要看看熱呼呼的民心，都隨著、擁戴且期盼著韓國瑜。



韓國瑜下午1時許抵達來義鄉活動中心，不少原住民支持者身穿“國旗裝”、帶著“國旗帽”到場力挺。原民大老華加志、藍委簡東明、前藍委王進士、蘇清泉皆到場陪同，藍營原鄉“立委”選將章正輝、葉壽山也到場力挺。



韓國瑜上台時，現場高喊“台灣安全、人民有錢”、“總統”選庶民、庶民選“總統”等口號，現場氣氛熱絡。原住民的熱情讓韓不禁打趣說，見到原住民朋友內心都開朗起來，現在想唱歌。



韓國瑜表示，自己來到原住民地區身心靈都自然輕鬆愉快起來，原住民朋友只要接觸就會感受到這股熱情，這是最寶貴的無價之寶，是發自內心所散發出來高貴友善的力量。



對於原住民的需求，韓國瑜表示，原住民我最擔心四件事情，包括經濟發展、教育下一代、醫療衛生與建設爭取，這是我們要對原住民居住地大力支持的。



韓國瑜在現場也不忘拉抬原住民“立委”選將章正輝說，“立法委員”有三把刀，包括預算刀、法案刀及質詢刀，如果來義鄉原住民好朋友沒有自己所支持的“立委”去協助爭取預算經費，那就要吃大虧了。



韓開玩笑說，我說了這麼多章正輝的好話，現在要講自己不太好意思，現場哄堂大笑。隨後韓說，不過我就問大家一句話，這三年半來你們的日子過得好不好？如果大家覺得過得好，那不用改變；如果大家覺得日子過得不好，請給韓國瑜機會。



韓國瑜上台以“韓式幽默”演說拉近與原住民的距離，現場也再次高喊韓國瑜當選。



韓國瑜下午跟來義鄉原住民搏感情後，接著將前往屏東縣六堆客家莊與客家族群互動，行程滿檔。