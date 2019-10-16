美副總統彭斯將赴土耳其尋求敘北部戰事停火

美副總統彭斯（圖片來源：資料圖） 中評社北京10月16日電／美國白宮15日表示，副總統彭斯將於16日率團赴土耳其以尋求在敘利亞北部停止軍事衝突。



副總統辦公室當天發表聲明說，彭斯16日將代表總統特朗普前往土耳其以尋求土方與敘庫爾德武裝間軍事衝突的停火和談判解決。陪同彭斯前往的還包括國務卿蓬佩奧、總統國家安全事務助理奧布萊恩和敘利亞問題特別代表傑弗裡。



聲明表示，彭斯將在17日與土耳其總統埃爾多安舉行雙邊會談，重申美國將持續對土耳其實施經濟制裁直到達成解決方案。美方將致力於實現地區穩定、平民安全以及對“伊斯蘭國”武裝分子的繼續關押。



美國政府14日以土耳其在敘利亞北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅為由對土方實施一系列懲罰措施。美財政部當天宣布制裁土耳其國防部及其部長、能源和自然資源部及其部長和內政部長。此外，美國將把土耳其輸美鋼鐵關稅重新上調至50%，並立即中止商務部與土方的貿易協議談判。



土耳其長期以來將敘北部庫爾德武裝視為恐怖組織，但美國在打擊“伊斯蘭國”的戰事中將其發展為合作夥伴。美國白宮本月6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。土耳其軍隊9日開始進入敘利亞北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。



（來源：新華社）



