施政報告：林鄭月娥冀放下分歧重新啟航

市民收看施政報告網絡直播（圖片來源：大公報） 中評社香港10月16日電／香港行政長官林鄭月娥今日（16日）發表任內第三份施政報告，她在結語部分表示，香港一日仍處於爭端不解、暴力未止、對立不和的境況，便無法走上複和之路，市民對前景亦失去信心；要逆轉目前悲觀的情緒，制止破壞秩序的行為，大家必須放下分歧，停止攻擊，以共同恪守的價值，重新啟航。林鄭月娥稱，只要堅定信心，恪守“一國兩制”原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。



林鄭月娥表示，雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊，但她認為，香港打好根基的努力，是不會白費的。林鄭月娥列出香港多項優點，包括法治精神、尊重人權、多元包容、言論自由和有效施政等核心價值；“一國兩制”的獨特優勢和基本法的全面保障；香港的國際金融、航運、貿易中心地位和獲海內外企業重視和認許的國際營商環境；尊重市場開放和自由貿易的經濟原則；各司其職的公共機構和匯聚的優秀人才；香港人理性務實、同舟共濟的拼搏精神等。



林鄭月娥又指，過去兩年，特區政府大力發展創新及科技事業，善用公帑投資未來，開拓對外事務，聯繫各行各業，共同謀劃未來。



（來源：大公報）