賴清德臉書發文為蔡催票　蔡賴配近了？

賴清德抵達美國舊金山向僑胞演講。（賴清德臉書） 中評社台北10月16日電／民進黨前“行政院長”賴清德抵達美國舊金山，將接連四天出席為蔡英文輔選造勢相關活動，蔡賴合作上路，是否為蔡賴配鋪路備受關注。賴清德今天中午在向僑胞演講結束後，隨即於臉書發文表示，我來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！



賴清德黨內初選落敗後8月4日在臉書發文，之後便沈潛，今天是他再度於臉書復出，並強力為蔡英文催票，引起外界揣測，莫非是蔡賴配近了?



賴清德臉書全文如下：



這次我應民進黨中央與蔡英文競選總部安排來美國輔選，第一站抵達舊金山向僑胞演講。此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓蔡英文高票當選連任，“立委”過半，讓台灣繼續壯大。



回想去年九合一民進黨敗選，習五點令基層恐慌，在社會期待下，我勇敢承擔，冀望進行一場君子之爭。用“民主”團結黨內，凝聚社會分散力量。而我和支持者埾定的完成初選，成功激勵了民進黨，激活了執政團隊。小英並蛻變為2.0，我們在守護台灣的這場大選作出了具體貢獻！



感謝支持者的支持，共同寫下深化民主的歷史！而在於初選過程中，不管是基於對蔡英文的支持或擔心黨分裂，對我登記參選保留，甚至提出批評的朋友，我也一併感謝，因為你的用心我了解，但在今天，大家可以把初選看得更清楚了，應該可以了解我的苦心，也應該可以釋懷！其實，我們的進退皆不是為了個人，都為了台灣！



因此，當初選結果出爐，我馬上致電卓榮泰主席和蔡英文，表達接受初選結果，並開記者會，強調香港局勢不斷惡化，初選應該結束，希望大家團結支持蔡英文！



各位鄉親，這場初選最後的結果，蔡英文得到代表權，承擔重責大任，而我則建立民主的風範，得到尊重。因此，今天我來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！



懇請海外鄉親回來投票，完成三大目標：