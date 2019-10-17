李祐銘語中評：民心思變　討厭民進黨仍存在

李祐銘。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月17日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日開始請假並正式展開大選行程，國民黨桃園市黨部書記長李祐銘指出，韓選擇從屏東出發，確實可以平衡“重北輕南”，甚至“台北觀點”的想法。他也認為，現在民調有三成不表態，韓已經請假可以爭取認同，去年地方選舉“討厭民進黨”奏效，現在還是普遍存在。



韓國瑜今天啟動土地傾聽學習之旅，首站來到台灣最南端的恆春進行觀光座談，相對於韓在今年7月28日國民黨全代會獲得提名，8月3日第一支穿雲箭射進桃園，連跑9間廟宇加上一場3萬人相見歡，桃園、屏東同樣都是韓拼勝選的起步與福地。



韓國瑜桃園市競選總部執行長也是市黨部書記長李祐銘，上次韓來桃園“鐵人行程”就負責協調與執行，他看韓從台灣最南端出發，肯定會帶來新的氣象，“由南往北”橫掃是一種選舉策略，打破以往總是從台北角度思考，重北輕南的模式，按部就班，循序漸進，只要有心，“至少可以全台跑兩圈”，綽綽有餘。



被問到，韓請假之後，如果一天跑十幾個行程，到底有沒有達到效果？綠營批評是“沾醬油”？



李祐銘觀察，必須說，這是“見仁見智”，很多人想看到韓國瑜本尊，第一趟可以先見面認識，之後慢慢談，況且這次以“土地傾聽學習之旅”為主軸，作法會更細膩，



被問到大選剩下87天，藍軍是否完全整合？市黨部有沒有接到抱怨電話？



李祐銘指出，來黨部多半是同溫層，挺韓國瑜居多，之前黨內初選，確實有批郭粉打電話抱怨或反彈，現在接到郭粉電話較少，但是不可否認，還是會有人批評韓是“落跑市長”，這需要花時間解釋，事實上，韓在“請假聲明”說明清楚。



被問到，去年選舉“討厭民進黨”策略奏效，今年還有可以重複使用嗎？沒有被綠軍破解？



“事實勝於雄辯”，李祐銘說，“討厭民進黨”還是普遍存在，現在各種民調不表態率高達三成，這當中有很多隱性的挺韓選民，基於現在民進黨執政，不方便表態，重點是，韓國瑜已經請假，可以有更多時間爭取大家認同，要認同才會支持，就要端出政策，談國政或許內容艱澀，還是要提出，可以用淺顯易懂文字圖片告訴大家。

