大華網路報：莫非要香港實行“一國一制”？

中評社香港10月16日電／大華網路報今天“點評”專欄說，蔡英文在雙十講話中說：“距離我們不遠的香港，因為‘一國兩制’的失敗，正處於失序邊緣。”這是什麼意思呢？是在說香港如果要恢復秩序，就不應該再實行一國兩制，而應該實行一國一制嗎？香港民眾會歡迎她講的話嗎？



一個香港人在台灣殺死了自己的女友，然後逃回香港，由於台港之間沒有引渡協議，所以這名殺人犯迄今逍遙法外。香港政府為此規畫立法，以便今後在台灣、在大陸犯下三十七項重罪的犯人“送台”、“送中”，引起港人“反送中”群眾運動，至今持續達四個月之久。港府已撤回了逃犯條例，社會動亂仍未止息，而且議題擴及特首和立法會直選，對香港經濟、尤其緊要的旅遊產業打擊不小。連無辜商家亦被傷害，民眾生活受到干擾，社會失序狀態處處可見。令人擔心東方之珠的光芒能不能重新綻放？



既然逃犯條例已撤，送中問題已不存在，社會動亂仍未止息，而且參與者以年輕人為主，這就可見香港存在著比較深沈的社會問題，至少包括貧富差距太大、青年購屋困難、外國勢力插手、民主進程較慢、港府治理不足等等。蔡英文把這些問題說成是一國兩制失敗，那麼是否意謂唯有實施一國一制，亦即香港實施和中國內地一樣的社會主義制度，放棄現行資本主義制度，才能有效解決香港的社會與政治問題？其所言十十足足地違背了港人所願，竟還侈言“撐香港民主”。



專欄續道，中共已故元老鄧小平的一國兩制構想，本是為了解決台灣問題。他最早於1982年元月會見美國華人協會主席李耀基時說，“在實現國家統一的前提下，國家的主體實行社會主義制度，台灣實行資本主義制度”。後來因為出現香港回歸時間表，該構想便先在香港推行。1984年6月，鄧小平在會見香港團體時表示，“大陸實行社會主義制度，香港、台灣實行資本主義制度”。香港回歸乃歷史的必然，誰也改變不了此一結果，亦即唯有在一國一制與一國兩制當中作選擇，那麼對香港而言，當然接受一國兩制較佳，這一點不能不說是大陸的善意。