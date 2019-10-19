顏寬恒：有信心讓韓國瑜在台中得票逾5成5

中國國民黨2020參選人韓國瑜競選總部中區副執行長、藍委顏寬恒。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月19日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜競選總部中區副執行長、藍委顏寬恒接受中評社訪問表示，目前規劃韓10月底到彰化、11月底到台中、南投，都是兩天一夜的密集拜訪。顏預估，韓從屏東行掀起的熱度，選情會不斷看漲，以台中藍營完成整合、台中市長盧秀燕表態挺韓的利基，有信心讓韓可以在台中拿到5成5以上選票。



韓國瑜從16日起請假投入大選，16、17、18日屏東“傾聽之旅”告一段落後，19日到台南舉行造勢活動，20、21到嘉義，全力主攻南台灣。



歷次大選台中市得票率情況，2016民進黨蔡英文得票率55%、國民黨朱立倫29.81%、親民黨宋楚瑜15.17%；2012民進黨蔡英文44.68%、國民黨馬英九52.15%、親民黨宋楚瑜3.16%；



縣市合併前，2008民進黨謝長廷在原台中縣41.15%、原台中市38.25%，國民黨馬英九58.84%、原台中市61.74%；2004民進黨陳水扁原台中縣51.79%、原台中市47.34%，國民黨連戰原台中縣48.21%、原台中市52.66%。



顏寬恒最近開始穿著韓國瑜競選團隊的背心，代替韓出席台中各大社團活動，積極為韓爭取選票。



顏寬恒受訪表示，韓國瑜從台灣最南端屏東選舉起跑，就是從南到北，徹徹底底把蔡政府這段時間荒誕不經的不當施政，完全向民眾做最貼切的說明，所以從南台灣出來，這是一個好選擇。



他提到，韓國瑜所剩的時間已經不到90天，但是全台22個縣市，都必須要走透透，現在可以好好規劃到各縣市去了解士農工商、各行各業的心聲，知道目前台灣所有產業的情況。

