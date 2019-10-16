蘇格蘭借“脫歐”加速“脫英”

中評社北京10月16日電／英國蘇格蘭政府首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁妮古拉·斯特金15日在阿伯丁表示，年底前將正式要求英國政府同意蘇格蘭舉行二次獨立公投，明年“必須”舉行公投。



分析人士認為，在英國“脫歐”背景下，蘇格蘭通過尋求獨立避免退出歐盟的呼聲高漲，有意借“脫歐”問題加速“脫英”進程。



聯結英國與歐盟



執掌蘇格蘭地方政府的蘇格蘭民族黨年度黨代會15日在阿伯丁落下帷幕。斯特金在年會上正式提出“獨立時間表”。



民族黨以尋求蘇格蘭獨立為目標，該黨年會被一些政治觀察家稱為“窺測蘇格蘭獨立運動和二次獨立公投的絕佳窗口”。有人認為，年會之所以選在阿伯丁舉行，是因為這座城市在隨“脫歐”而再次汹湧的蘇格蘭獨立浪潮中扮演重要角色。



阿伯丁有“北海油都”之稱。自從北海發現石油後，阿伯丁就與眾多歐洲國家聯繫緊密。目前，阿伯丁37個國際航運目的地中，14個是歐洲國家。



與歐洲經濟關係密切的阿伯丁擁有眾多“留歐派”。在英國“脫歐”背景下，阿伯丁通過尋求蘇格蘭獨立避免退出歐盟的呼聲再起。今年8月，阿伯丁舉行了支持蘇格蘭獨立的大遊行，組織方稱遊行人數超過1.2萬人。這是蘇格蘭近年來規模最大的獨立遊行之一。



本次年會上，斯特金說，“脫歐”危及蘇格蘭的繁榮。她表示，蘇格蘭將留在歐洲共同市場內，成為聯結英國與歐盟的橋梁。她說，蘇格蘭若成為一個獨立的歐洲國家，將獲得獨特優勢，既留在歐洲共同市場內，又是“英國最近的鄰居”，可成為“吸引全球投資的磁鐵”。

