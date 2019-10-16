我國將在南極首次啟用國產無人值守能源系統

中評社北京10月16日電／由東南大學自主研製的無人值守能源系統15日從南京出發，參加中國第36次南極科考任務。我國將在南極泰山站首次啟用這個可連續供電一年的大型“充電寶”。



據東南大學自動化學院執行院長魏海坤介紹，這套名為“東大極能”的無人值守能源系統，能夠實現極地環境下全年不間斷供電，並通過衛星遠程監控泰山站運行情況。



記者在現場了解到，“東大極能”由兩個集裝箱組成，其中一個是儀器艙，另一個是發電艙，內有可存儲5噸航空燃油的油箱，可自動供油。



“南極是研究高空物理、天文等學科的良好場所，但泰山站位於南極大陸腹地，海拔高度近2600米，年平均溫度零下36.6攝氏度，環境惡劣，只能讓設備代替科考人員工作，由科考人員定期前往維護、采集數據。”此次出征南極的科考隊員、東南大學自動化學院方仕雄老師告訴記者，“東大極能”將主要使用燃油發電，並在有條件的情況下綜合利用風能、太陽能，以滿足泰山站科考設備一年的用電需求，將數據穩定發回國內。



魏海坤表示，東南大學參與我國南極科考已有十餘年歷史，此前我國極地科考所使用的能源模塊多由外國製造，導致我國無法獲得全部技術和數據。為研製“東大極能”，科研團隊克服了艙內外溫差、低氣壓、大風等諸多困難。東南大學此次派出3名科研人員隨“雪龍號”極地科考船前往南極，完成“東大極能”的安裝與調試任務。



（來源：新華網）