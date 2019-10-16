時力推禁帶職參選　曾銘宗：民進黨也不贊成

藍委曾銘宗接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）時代力量“立委”黃國昌主張提案修法禁止帶職參選，中國國民黨2020參選人韓國瑜競選總部副總幹事、國民黨“立委”曾銘宗下午受訪表示，這個提案很不合理、針對性也太強，市長不能帶職參選，“總統”為什麼能夠帶職參選。國民黨團跟親民黨團已聯合提出呼籲，若時代力量黨團提案，他們會提出覆議。就他的理解，民進黨對此也不贊成。



國民黨今天下午召開中常會，由主席吳敦義親自主持，但常會未開放採訪，媒體在中常會外針對時事議題訪問中常委。



黨主席吳敦義婉拒擔任韓國瑜競選總部主委，是否因韓的選情不佳？曾銘宗說，絕對不會，因為主席事務繁忙，還要輔選“立委”，所以大家贊成吳敦義的決定。而主委的位子，相信會找到好的人選來出任，目前總幹事也已經有副主席曾永權來負責，也在協調相關事宜。



另一位韓國瑜競選副總幹事、中常委姚江臨則說，過去馬英九大選時，也不是當時的主席吳伯雄當主委，是江丙坤做主委一職，重點是要有功能性，反正不管怎樣，都是主席要負成敗責任。



中常委曾文培表示，主任委員一職當然是以主席吳敦義最為合適，但因為吳敦義時間關係無法常常參加會議，但吳也願意擔任榮譽主委一職，至於其他人選他不便評論，畢竟這是參選人的職權。



至於有民調顯示韓國瑜辭去高雄市長民調可上升約4%，曾文培說，他不清楚民調上升的支持度背景為何，說不定是對手支持者的意願，現在韓國瑜已經請假拚大選，相信民調是會往上走。曾銘宗則說，各項民調都顯示，還有3成未表態的民眾，所以蔡英文還不一定穩當選，蔡只會操作統獨，若抽離統獨議題，蔡政府等於是沒有政績，全民都不滿意。