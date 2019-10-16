土地問題老大難　林鄭：收回私人土地建公屋

林鄭月娥通過視頻向市民發表2019施政報告。（圖片來源：視頻截圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2019施政報告今日發表，聚焦房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四方面。林鄭月娥表示，特區政府將以多管齊下的策略致力增加土地供應。管治團隊必須以更大刀闊斧、排除萬難的決心和魄力，重建市民對政府處理這老、大、難問題的信心。她更表示，會加快規劃，收回部分私人土地用作公營房屋建設。



林鄭提到，要滿足市民對住房的殷切需求，就要持之以恒地增加可建屋的土地。土地供應專責小組進行了一場土地大辯論後，於去年年底提交全面報告，而政府亦已宣布全盤接受小組的建議，將以多管齊下的策略致力增加土地供應。過去數月社會的紛爭拖慢了有關落實的工作，但也讓她深切明白管治團隊必須以更大刀闊斧、排除萬難的決心和魄力，重建市民對政府處理這老、大、難問題的信心。



林鄭指出，她提出的土地供應施政方針是由政府主導用地和基建的規劃，並為確立的公共用途收回所需的私人土地，讓市民看到不論是短、中、長期開拓的土地，政府會全力以赴，讓土地為民所用。具體來說，政府會加快規劃，然後運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回以下三類私人土地作百分百公營房屋（包括公屋、“綠置居”、居屋）及“首置”和相關設施發展：



第一，可能具發展潛力，但未納入新發展區或其他發展項目，大部分屬私人擁有的新界棕地，估計約450公頃，這些土地較接近現有新市鎮和主要公路及面積較大，包括位於屏山及藍地一帶棕地。規劃署會優先檢視當中的160公頃較接近現有基建設施的棕地可否作公營房屋發展，以便於今年年底開展進一步的技術評估。改劃政府用地作房屋用途是近年房屋土地供應的主要來源之一，但今次提出的是更聚焦地改劃私人土地作公營房屋發展，繼而行使公權收回私人土地作公共用途，是突破思維。



第二，收回位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為各種原因（例如業權分散或基建限制）仍未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋發展的私人土地。



第三，收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，以加快發展這些合共七公頃的市區用地，重建為以公營房屋為主的新社區，並透過按政策的補償安置，改善寮屋居民的居住環境。



（後方支援記者：沈而忱）