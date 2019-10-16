3億中國人面臨隱性饑餓困擾

中評社北京10月16日電／饑餓，離我們越來越遠還是越來越近？



10月16日，是第39個世界糧食日，今年的主題是“行動造就未來 健康飲食實現零饑餓”。這是世界糧食日的主題首次將饑餓問題與健康飲食聯繫在一起。



“零饑餓”不僅要應對饑餓，還要保證人體獲得充足的營養。聯合國糧食及農業組織資料顯示，全球約有20億人正遭受隱性饑餓的困擾，中國隱性饑餓的人口達3個億。



隱性饑餓，就如同一個影子，與3億中國人如影隨形。



“在我們那個年代，最重要的問題就是吃飽。現在吃飽已經不是主要問題了，但是很多人依然面臨著‘隱性饑餓’的問題。”中國科學院院士李家洋說。



什麼是隱性饑餓？



人體保持健康不僅需要碳水化合物、脂類、蛋白質等大量營養素，還需要鐵、鋅、硒、碘等16種礦物元素，以及維生素A、維生素E、葉酸等13種維生素。



隱性饑餓，就是由於營養不平衡或者缺乏某種維生素及人體必需的礦物質，同時在其他營養成分上過度攝入，從而產生隱蔽性營養需求的饑餓症狀。患有此類症狀的個體可以呈現出健康的身體形態，而不是類似營養不良患者減重、消瘦的體態。



2005年，世界衛生組織將這一現象稱為“隱性饑餓”。



專家介紹，顯性饑餓是能量缺乏的狀態，是可以通過“吃飽”解決的；隱性饑餓是微量元素的缺乏，需要通過“吃對，吃好”才能解決。