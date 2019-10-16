千里沅江第一條過江隧道建成通車　

中評社北京10月16日電／16日，長江重要支流沅江的第一條過江隧道在湖南省常德市建成通車，洞庭湖流域中心城市之一的湖南省常德市由“水上跨越”進入“水下穿越”新時代。



沅江是長江一條流域面積達5萬平方公里以上的重要支流，也是湖南的第二大河流，全長1000多公里。



據常德沅江隧道公司常務副總經理路開道介紹，沅江隧道全長2240米，項目建設難度大。其所處河段彎曲，江面寬闊，汛期水位高於城市地面約6米，為典型的“地上河”。盾構段總長3357米，其中全斷面卵礫石地層長達3000米，卵石最大強度達到73兆帕，比岩石還硬，磨蝕性強，對盾構機刀具磨損嚴重。



中鐵十四局聯合中國鐵建重工集團針對性設計研製的“沅安號”盾構機，為國產首台大直徑常壓換刀泥水平衡盾構機，其常壓換刀技術在國產盾構機的成功應用填補了行業空白。盾構機刀盤直徑11.75米，整機長度132米，重達3000噸，刀盤設計為桃花瓣形，被譽為“最美盾構機”。



自2016年10月開工以來，項目4次安全平穩穿越沅江兩岸大堤及多個建築物，沉降始終控制在兩毫米以內，沒有對地面造成影響，為長江中上游建設城市盾構隧道積累了寶貴經驗。



長期以來，常德市因一江之隔造成兩岸經濟發展不均，雙向四車道、設計時速60公里的沅江隧道開通後，將打破沅江這一天然屏障，促進城市產業布局統籌。



（來源：新華網）