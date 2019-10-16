青海出台39條舉措鼓勵人才向基層流動

中評社北京10月16日電／記者從青海省委組織部獲悉，為加大人才使用力度，青海近日制定出台了《關於鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動的若干措施》（以下簡稱《若干措施》）吸引更多省外人才來青創新創業，引導更多省內人才到基層一線貢獻才智。



《若干措施》包括強化事業平台對人才的集聚效應、健全完善人才管理政策、創新省內外人才幫扶協作機制、留住用好本土人才、強化組織領導等5個方面共39條政策舉措。



據青海省委組織部副部長務國強介紹，《若干措施》通過充分利用國家推進實施脫貧攻堅、鄉村振興、西部大開發等重大發展戰略契機，積極主動對接爭取有關工程項目和人才計劃對青海的傾斜，並在不突破省級事業編制總量的前提下，建立全省“人才編制庫”，保障市州生態環保、教育、衛生等民生領域急需緊缺人才引進工作，吸引更多人才來青發展。



此外，《若干措施》中還提出落實艱苦地區工資待遇傾斜政策、實施專家服務基層行動計劃、鼓勵科研與企業人才柔性雙向流動、搭建人才服務基層平台等措施引導鼓勵各類人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動。



“此次《若干措施》的出台將對青海的人才發展起到積極作用，也是經濟欠發達地區人才吸引模式的探索。”務國強說，下一步，青海省委組織部將會同有關職能部門，就《若干措施》提出的要求分別出台具體操作細則，並加強跟蹤督辦，會同有關方面及時研究工作中出現的新情況、新問題，協調解決遇到的突出困難和制約瓶頸，推動全省人才工作更好更快發展。



（來源：新華網）