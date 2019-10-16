新疆植保無人機年底有望突破5000架

中評社北京10月16日電／在我國棉花主產區新疆，植保無人機保有量增長勢頭迅猛。新疆農牧業機械管理局數據顯示，到今年年底，新疆植保無人機有望突破5000架，累計作業面積將達4000萬畝次。



作為一種新型農業植保裝備，植保無人飛機以其效率高、成本低、噴灑精准度高、安全性能高等優點，得到廣大農戶和專業合作社認可。



推動植保無人飛機規範應用，對著力解決新疆種植業、林果業在植保、森林、草原病蟲害機械化防治“短板”問題作用明顯。新疆多部門日前聯合發布通知，決定在全區範圍內開展植保無人飛機購置補貼試點工作，對購置電動多旋翼植保無人飛機進行補貼。



據《關於開展農機購置補貼引導植保無人飛機規範應用試點工作的通知》，根據新疆農業生產實際情況，確定對電動多旋翼植保無人飛機進行補貼，其中，對10L－15L電動植保無人飛機補貼15000元，對15L－20L電動植保無人飛機補貼20000元。此次試點資金在中央財政農機購置補貼資金中統籌安排，總量不超過1000萬元。



通知明確補貼對象為在工商管理部門登記註冊的從事植保作業的農業生產經營組織，主要包括農民（農機）專業合作社、植保作業組織、農作物病蟲害統防統治組織等，對個人購置植保無人飛機暫不予補貼。



（來源：新華網）