為解決住房問題　林鄭籲地產商支持政府

特首林鄭月娥在立法會發表施政報告，遭反對派阻撓後，改用視頻形式發表。（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2019施政報告今日發表，行政長官林鄭月娥通過視頻形式，向市民發表本屆特區政府的施政進度及未來工作重點。在談及土地問題時，林鄭月娥表示，留意到近日有個別地產發展商宣布無償提供土地，主動承擔社會責任，特區政府表示歡迎。



上月25日，被稱為“香港四大地產商”之一的新世界發展有限公司宣布，將捐出約27萬平方米的農地給社會，用於興建公共房屋及相關設施，以支持舒緩土地問題。其他地產商亦表示將支持。林鄭月娥在施政報告發表中指出，已留意到有個別地產發展商宣布無償提供土地或借出土地作房屋和其他公益用途，主動承擔一份社會責任。政府對此表示歡迎，但這不會影響政府全力推進各項土地供應措施。



林鄭更呼籲所有地產發展商支持政府用《收回土地條例》，和透過“土地共享先導計劃”發展他們持有的土地作公營房屋或“首置”用途，為解決港人的住屋問題主動作出一點回饋。她表示，發展俱稍後會公布“土地共享先導計劃”的細節，聽取持份者意見，以期在明年年初正式接受申請。相對於政府主導規劃和主動收地的發展模式，先導計劃善用市場的規劃和建造力量，可望盡早釋放部分政府尚未規劃和研究但已整合業權的私人土地，加快短中期房屋供應。政府會促成基建提升以容許較高發展密度，並指明當中最少七成的新增總樓面面積須撥作政府屬意的公營房屋或“首置”類別。土地擁有人為此要交出部分土地予政府發展該等房屋，而餘下土地可保留作私營房屋發展。土地擁有人會負責興建整個房屋發展項目所需的基建和其他社區設施，相關建造費用會從地價中扣減。



（後方支援記者：沈而忱）