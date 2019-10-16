（圖片來源：人民網） 中評社北京10月16日電／10月10日，第十九屆亞洲再保險人峰會在香港舉行，這是中國太平旗下太平再保險繼2010年後再度以東道主的身份承辦該國際峰會，來自亞洲12個國家和地區的近30位再保險機構主要負責人和高級管理人員參加峰會。



亞洲再保險人峰會成立於2001年，是亞洲再保險行業具有較大影響力的國際會議，為推動亞洲地區乃至全球再保險業的發展發揮積極作用。本次會議圍繞“一帶一路”中的保險機遇與挑戰、金融科技對亞洲市場的影響、保險科技助力行業發展等話題，共同探討亞洲再保險市場動態及未來發展。



香港保監局執行董事林瑞江出席峰會並致辭。林瑞江表示，香港保監局以推動香港保險及再保險市場的可持續發展為己任，積極推進粵港澳三地保險產品互聯互通，打造全面覆蓋的保險網絡，推動香港成為國際保險及再保險中心。



中國太平保險集團副總經理洪波表示，亞洲再保險人峰會為亞洲再保險公司提供了難得的戰略對話和合作共贏的機會和平台。本屆峰會在香港召開，必將有力推動香港與亞洲再保險業更加深入的交流與合作，為促進亞洲再保險市場的持續健康發展發揮更大作用。中國太平將繼續把亞洲市場作為國際化戰略布局的重點區域，進一步通過亞洲再保險人峰會這一平台，加強與其他成員的協作，加大亞洲再保險市場參與力度，與大家攜手並肩，共創未來，共享太平。



CryptoBLK創辦人兼首席執行官王世鬆作題為《企業區塊鏈及其運用》的主題演講，介紹了區塊鏈的特征、在全球的發展狀況。王世鬆認為，區塊鏈的不可篡改、可追溯、透明性等特點將有效降低金融貿易的風險及成本，為金融保險行業帶來顛覆性的變化。

