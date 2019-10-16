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傳韓國瑜規劃11月第2周訪美
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2019-10-16 15:41:50
高雄市長韓國瑜。（中評社 高易伸攝）
中評社台北10月16日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天正式請假投入2020大選。傳出韓規劃在11月第2周，最快11月3日啟程出訪，正式登記前一周返台，行程細節尚未最後敲定。
媒體報導，韓國瑜競選辦公室證實，確實因行程未最後確定，還未展開僑界動員，韓國瑜11月一定會訪美，已加快行程安排。
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