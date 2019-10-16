戴森取消百億造車計劃

中評社北京10月16日電／籌備多時，一朝夢碎。



日前，以製造吸塵器聞名的英國電器公司戴森宣布取消造車計劃。其創始人詹姆斯·戴森在發給所有員工的郵件中宣布此消息，並表示工程師團隊已經打造了出色的原型車，但卻一直沒有找到可行的商業化方案，在出售未果後，公司只能決定放棄項目。



戴森的主動退出，在行業內引發了巨大爭議。業內普遍觀點認為，與其“燒錢”入局，當下主動放棄，是較為明智的選擇。不過，也有觀點認為，這側面反映出隨著行業的逐漸成熟，行業內的淘汰賽也悄然打響。巨額的資金投入，持續的“燒錢“，已經令不少新入局者望而卻步，產業在朝著更集中化的方向發展。



對此，中國汽車流通協會汽車市場研究分會秘書長崔東樹告訴證券時報記者，中英兩國在新能源汽車領域的產業鏈基礎情況不同，戴森取消造車計劃，並不具備行業代表性，但中國的新能源汽車市場確實進入了調整期，企業所面臨的壓力也在增大。



造車門檻提升



公開信息顯示，戴森的電動汽車項目於2016年啟動，計劃投資20億英鎊，其中一半資金用於汽車製造，另一半用於電池開發。值得一提的是，該公司還計劃在英國投資2億英鎊用於建設電動汽車測試軌道。



據悉，為了布局電動車業務，戴森先後招攬了阿斯頓·馬丁、特斯拉、寶馬、路虎、賓利等知名車企的研發技術人才，組建了一支超過400人的研發團隊。



如今，時隔三年，戴森創始人詹姆斯·戴森正式宣布取消造車項目，並表示，儘管在開發的過程中戴森一直很努力，但卻看不到其在商業上的可行性。



此消息流出後，在汽車行業內引發了廣泛討論。不少業內人士認為，戴森對造車的“望而卻步”在一定程度上體現出隨著產業的成熟，行業內的競爭在逐步加劇，也在一定程度上提升了入局門檻。也有另一種聲音表示，近期隨著國內新能源汽車產銷的減速，行業熱度也稍有減退。