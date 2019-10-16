民眾黨第二波提名　蔡壁如證實沒邀郭站台

蔡壁如接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）民眾黨發起人、台北市長柯文哲心腹蔡壁如16日下午特別請假帶著剛卸下北市府秘書長職務、轉任民眾黨秘書長的張哲揚認識民眾黨內部環境。蔡壁如受訪時表示，民眾黨20日上午提名第二波“立委”，鴻海董事長郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲不會同台，而下午柯前往台南出席簽書會，她則會帶參選高雄“立委”的人參加郭台銘感恩之旅高雄場。



前台北市政府秘書長張哲揚16日上午退休交接給新任秘書長薛春明後，轉任台灣民眾黨秘書長，民眾黨發起人蔡壁如下午也特別請假帶著穿上民眾黨背心的張哲揚認識民眾黨內部環境。有趣的是，張哲揚桌上的秘書長桌牌，還是退休後北市府要資源回收掉時，張撿回來當紀念品再利用。



蔡壁如接受媒體訪問時表示，民眾黨20日上午在高雄提名第二波“立委”參選人名單，但並沒有邀請鴻海創辦人郭台銘，而下午黨主席、台北市長柯文哲也要到台南的簽書會，郭、柯應該不會同台。但是她將會帶著參選高雄選區的人，一起參加郭台銘感恩之旅高雄場的活動。



被問到在第二波名單中有不少藍綠背景的人，會否變成復仇者聯盟？蔡壁如說，其實他們都是別人介紹過來的，而我們就是找專業性、比較有理想性的年輕人。



至於民眾黨第三波“立委”提名的名單，張哲揚則說，他知道還在“獵人頭”中，但一定會在登記參選前作業完。目前黨中央有秘書處、文宣新聞處、組織處。



至於民眾黨目前黨員有多少人？民眾黨發言人陳思宇指出，網路登記入黨約6500人，目前審核黨員進度約3000多人，每天都陸續有人申請入黨。