同名鄉鎮村·同根心連心 2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動正式啟動（重慶市台聯提供） 中評社北京10月16日電/為深入貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神，切實踐行“兩岸一家親”理念，進一步深化兩岸交流交往，10月15日，2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動周在重慶正式啟動。



該活動以“同名鄉鎮村·同根心連心”為主題，由重慶市委統戰部、重慶市政府台辦指導，重慶市台聯、重慶海外聯誼會主辦，重慶市渝台經貿文化中心承辦。台灣宜蘭縣三星鄉、新竹縣橫山鄉、南投縣竹山鎮、南投縣名間鄉新民村、台東縣金峰鄉、花蓮縣吉安鄉分別攜手重慶石柱縣三星鄉、綦江區橫山鎮、梁平區竹山鎮、九龍坡區西彭鎮新民村、開州區金峰鎮、永川區吉安鎮開展“創新發展•融合共享”，共130餘人參加。重慶市台聯會長許沛主持啟動儀式。



全國台聯副會長楊毅周在啟動儀式上致辭。他表示，兩岸同胞同根同源，同文同種，渝台同名鄉鎮村聯誼活動是充分貫徹落實習近平總書記對台工作重要講話精神，是加強兩岸基層聯繫溝通的重要橋梁，希望與會各方能夠始終親望親好，真誠交流，不斷深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞共同福祉。市委統戰部副部長楊大慶強調，重慶是一座具有3000多年悠久歷史的文化名城，是一座極具魅力的網紅城市，也是一座為世界反法西斯戰爭勝利作出了重要貢獻的英雄之城。重慶與台灣歷史淵源深厚、交往密切，許多台灣重要人士多次來渝，文旅經貿團組往來頻繁，已經成為台資企業聚集的高地、兩岸人員交流的重要地區。楊大慶表示，重慶有20個區縣35個鄉鎮與台灣15個縣市28個區、鄉鎮同名，自2014年以來，已有21組同名鄉鎮開展了聯誼交流活動，其中今年新增3組，渝台同名鄉鎮成為渝台兩地交流合作的重要平台，希望與會各方以此為契機，深入交流，長期互訪，積極尋找合作機會，實現資源共享、優勢互補、合作共贏，共同開創兩岸融合發展美好未來，為推動兩岸和平統一、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。



渝台同名鄉鎮村聯誼活動周旨在通過同名鄉鎮村聯誼平台，進一步總結深化基層交流交往經驗，促進同名鄉鎮村在經貿、文化、產業等方面的融合發展，共同推進地區經濟社會發展，為祖國和平統一凝聚更加廣泛的力量。活動周期間，大家還將參訪重慶三峽博物館、重慶兩江新區規劃館、重慶豬八戒網絡有限公司等地，召開渝台同名鄉鎮村推介會，相互介紹本地區經貿文化產業發展情況。期間，來自台灣的六個鄉鎮村將分赴結對重慶同名鄉鎮村參訪，進一步加強了解。(重慶市台聯)

