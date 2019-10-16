施政報告再提“明日大嶼願景”

林鄭月娥發表施政報告。（相關政府新聞處圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）施政報告今日發表，著重討論房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四方面。關於土地供應，行政長官林鄭月娥表示，回收土地等通過改變現有用途作房屋發展的土地並非取之不盡，因此將填海造島，望有空間為下一代建設一個嶄新社區。



林鄭表示，特區政府接納了土地供應專責小組提倡的多管齊下策略，將在中部水域填海發展交椅洲人工島，以及其他維港以外近岸填海的選項。在“明日大嶼願景”下的中部水域填海，可創造大片新增土地作整全規劃，是一個中長期增辟土地的重要措施，而連接人工島的策略性運輸基建網絡，亦可紓緩現時西鐵和屯門公路的擠逼。交椅洲人工島不單會為香港提供1000公頃的土地，也讓我們有空間為下一代建設一個嶄新的社區。



林鄭對部分社會人士對發展人工島存在疑慮表示理解。這些疑慮包括為什麼要大規模填海、為誰造地建屋及如何保護環境和確保成本效益等。她表示，特區政府會繼續努力向公眾解釋項目的目標和技術研究，並搭建平台讓不同專業人士和青年人可參與構建人工島的城市設計、土地用途和智能、環保及可持續發展措施等，以及探討如何把人工島上的建屋計劃與香港市民的住房訴求連系起來，確保“明日大嶼願景”帶來的住屋建設是屬於市民、屬於香港的。上述的探討工作與展開填海的詳細研究並無衝突，她懇請立法會稍後批准有關的撥款申請。



此外，林鄭提到，會重新規劃屯門西的沿海發展，包括爭取撥款為龍鼓灘涉及220公頃的近岸填海和屯門西沿海涉及約220公頃的地區發展潛力進行合併研究，當中會考慮能否將包括內河碼頭的沿海地區作住宅發展。



林鄭月娥曾在去年的施政報告正式提出“明日大嶼願景”，擬在大嶼山興建1700公頃的人工島，提供最多40萬個住屋單位，同時新增土地七成將作公營房屋使用。



（後方支援記者：沈而忱）