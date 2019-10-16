美國計劃從土撤走50枚核炸彈

中評社北京10月16日電／美土間緊張局勢正急劇升級，為避免被土耳其“威脅”，美國準備撤走大量部署在其境內的核武器。據美國福克斯新聞頻道15日報道，華盛頓官員表示，正計劃將美國部署在土耳其軍事基地內的50枚核炸彈運走。



報道稱，根據一份報告顯示，美國官員正在審議，從土耳其與敘利亞邊境附近的土耳其因吉爾利克空軍基地撤走長期儲存於此的50枚核炸彈。

美國詹姆斯•馬丁防擴散研究中心的傑弗裡•劉易斯（Jeffrey Lewis）告訴英國《衛報》稱：“美國不需要經由土耳其同意就可以移除武器。美國可以單方面這樣做，我認為美國應該單方面、立即採取行動。”



然而，麻省理工學院的核專家及政治科學家維平•納朗（Vipin Narang）卻表示，撤走核武器並非易事。



他說，“在（當前）這種情況下運走核武器可能會帶來極大風險，因為這涉及從武器庫中取出50枚核武器，將它們從土耳其基地中轉移，並帶它們飛出土耳其領空。”



《衛報》稱，美國部署在土耳其因吉爾利克空軍基地的核武器正是B61核炸彈。



B61核炸彈是美國冷戰時期在歐洲部署的核武庫的重要組成部分。冷戰結束後，它被視作美國對北約國家軍事承諾的象徵以及向俄羅斯叫板的籌碼。美國科學家聯合會曾說，B61核炸彈部署在土耳其、意大利、荷蘭、比利時和德國，其中三分之一據信部署在土耳其的因吉爾利克空軍基地。