不分區提名內訌　民進黨中執會流會

民進黨中執會今天要討論不分區提名委員會，但因為派系不滿，導致流會。發言人李明俐尷尬出來轉述結果。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中執會預定討論通過2020不分區“立委”提名委員會名單，但會議前就已經暗潮洶湧，氣氛不尋常。往例媒體都可以在中執會、中常會開始前到會議室前堵訪，但今天下午黨中央以場地有會議為由，不讓記者到會議室門口。由於不分區名提名委員會掌握提名，因此各派系都希望能納入。中執會最後流會，據了解，是因有派系不滿這份名單，而英系中執委幾乎沒出席。



傳出這份黨中央所擬的提名委員會名單，直接規畫由黨主席卓榮泰親任召集人。其餘人選包含代表蔡英文競選辦公室的林錫耀、“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、可與公民團體對話的“文化部長”鄭麗君、“正國會”代表基隆市長林右昌，加上兩名非黨內的社會公正人士。



因這份名單內的林錫耀、陳菊雖然分別代表蔡英文競辦及“總統府”，但兩人同時也都是新系背景，讓黨內挺英力量不滿新系比重太重。



民進黨中執委共有39人，據了解，今天中執會出席者還不到10人，未達過半開會人數。據了解出席者有桃園市長鄭文燦、“總統府”秘書長陳菊、中執委陳茂松、身兼中執委的“立委”李俊俋、新潮流代表的中執委周春米、蘇系中執委張宏陸、親蘇中執委鄭宏輝，以及代表“政院”列席的“行政院”副秘書長陳其邁等人。



出席的中執委也多以新系、蘇系為主，加上“正國會”代表陳茂松，英系中執委包括：“立委”陳明文、黃承國等明顯的兩位英系代表，今天都沒有出席中執會。