捷克首次舉辦“世界中醫藥日”活動

中評社北京10月16日電／捷克首場“世界中醫藥日”活動15日在首都布拉格舉行，中捷兩國專家及中醫愛好者探討了如何在捷克推動中醫藥發展等問題，還舉辦了義診、咨詢等活動。



中國駐捷克大使張建敏在活動致辭中說，中醫藥來自中華先輩們長期與疾病抗爭總結出的寶貴經驗，具有獨特的理論體系和豐富的臨床實踐。中捷建交70年來，兩國關係取得長足發展，中醫藥是重要合作領域，希望中醫藥能在捷克更快發展，為服務捷克民眾健康作出更大貢獻。



捷克支持傳統中醫藥與替代療法基金會會長揚·霍沃爾卡說，雖然近些年捷克民眾對於中醫的認可度越來越高，但中醫藥在捷克的發展還很不完善，中醫在捷克應該有一席之地，與西醫互相補充。



中捷中醫中心（布拉格）主任關鑫說，中醫不僅是一個醫學門類，還是一種生活方式。中捷中醫中心成立以來，一直致力於在捷克民眾中傳播中醫知識和理論，倡導健康的生活方式，希望更多捷克民眾能夠認識中醫、信任中醫。



“我在中國留學時培養了對中醫的興趣，”前來參加活動的中醫愛好者歐立文說，“中醫幫我解決了自身的健康問題，我還通過學習掌握了一定的中醫技能。在我看來，中醫不僅是一種治療手段，也是促進中捷民間交流的橋梁。”



2018年11月，第十五屆世界中醫藥大會在意大利羅馬召開，大會發表了《羅馬宣言》，並確定每年的10月11日為“世界中醫藥日”。



（來源：新華網）



