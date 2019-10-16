客家後援會成立　韓國瑜六堆忠義祠大談孫文

韓國瑜赴屏東縣六堆客家庒忠義祠參拜。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月16日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日啟動土地傾聽學習之旅。韓下午赴屏東縣六堆客家庒玉清宮及忠義祠參拜，吸引近千名客家鄉親及韓粉相挺。韓拜託客家鄉親再次發揮忠義精神捍衛“中華民國”。



韓國瑜提到，2020年是“中華民國”的生死存亡保衛戰，客家最高的神聖精神就是忠義。



韓國瑜請在場客家鄉親冷靜仔細去想，別用黨派色彩去看這三年半的執政成績心裡都會發涼。韓強調，民進黨蔡英文外交跟新南向政策一敗塗地、海峽兩岸關係急遽冷凍，經濟不好，讓我們害怕家人跟下一代要怎麼辦？



韓國瑜表示，自己30年前擔任台北縣議員時成立了第一個客家同鄉會，知道客家人硬頸與晴耕雨讀的精神，但客家人最高貴的就是忠義，具有忠誠孝慈的精神。



韓拜託客家鄉親再次發揮忠義精神，因為孫中山也是客家人，客家鄉親有絕對的義務跟責任來保護“中華民國”。



此外，韓也承諾，2021年將是六堆客家忠義祠建祠300周年，為感念客家先聖先賢“保鄉衛國”，我一定會出席參加。



韓國瑜在忠義祠前慷慨演說，現場人潮爆滿，情緒高昂。韓國瑜16日在屏東行腳，客家庒的情緒首度被韓流引爆。



韓國瑜第一個客家後援會也在現場歡聲雷動中成立，前“客委會主委”劉慶中也獻上戰旗、粽子跟包子，期盼韓能贏得2020大選。