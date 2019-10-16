聯合早報：為經濟放緩增長作好準備

中評社香港10月16日電／聯合早報今天發表社論說，新加坡經濟在第三季避開了技術性衰退，但仍然面對強勁的外部逆風。2008年全球金融危機來得急，去得也快。但這一輪全球經濟增長徐徐放緩，猶如溫水煮青蛙，並可能持續一段時間。國人必須為較長期的低增長作好準備。



貿工部公布的初步預估數據顯示，第三季的經濟增長比第二季高出0.6%，扭轉第二季環比萎縮2.7%的頽勢。因此，新加坡經濟避開了連續兩個季度環比萎縮的技術性衰退。然而，第三季經濟增長年比只增長0.1%，而製造業連續三個季度出現負增長。雖然服務業還取得0.9%的正數增長，但這是10年來最低的增速。



與此同時，金融管理局也宣布放慢新元升值的步伐。它預計，新加坡經濟今年全年將取得“0至1%中間點”的增長，並在明年會有適度回彈，但產出水平仍低於潛能。



明年的全球經濟增長，預料還是充滿變數。雖然美中經貿磋商最近取得了“實質性的第一階段成果”，但是持續一年多的貿易戰已經對全球經濟以及投資情緒造成極大的衝擊。兩國的科技戰可能延長電子業的下跌周期，從而使我國的製造業以及貿易相關的服務業，繼續受到下行的壓力。



面對經濟下行的趨勢，主要經濟體都紛紛推出寬鬆貨幣政策以及財政刺激措施。我國政府領袖也多次表示，已作好準備，在有必要時推出經濟援助配套。不過，由於我國在金融保險以及資訊通信領域的表現還不錯，加上失業率維持在低水平，因此現階段還沒有必要推出這個配套。第三季經濟增長避開技術性衰退，更削弱了經濟刺激措施的緊迫性。



然而，新加坡是一個外向型的經濟，深受外圍經濟的影響。金融管理局指出，儘管我國的主要貿易夥伴推出寬鬆的貨幣政策，但有跡象顯示，在接下來幾個季度，全球經濟下行可能波及他們的國內需求。