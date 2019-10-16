2019施政報告繼續關照有特殊需要的兒童

在反對派的滋擾中，林鄭月娥步入立法會會議廳。（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2017和2018年的施政報告，行政長官林鄭月娥均提出要照顧有特殊需要的兒童。今日，2019施政報告發表，对有特殊需要的儿童特区政府将加大投入。



林鄭月娥表示，為確保每一個兒童可以健康成長，我們除了有宏觀的教育、醫療和福利政策外，也須照顧不同背景兒童的需要，及早介入的康復服務對他們日後融入主流教育尤為重要。繼去年10月把到校學前康復服務恒常化後，特區政府已於今月將有關服務名額增加至7000個。



未來三個學年，特區政府計劃每年再增加1000個服務名額，即提供總共10000個名額，令服務更加到位，令父母更加安心，以期逐步達致林鄭在首份《施政報告》中承諾把輪候時間縮短至“零輪候”的目標。此外，林鄭指出，政府將於明年年初推行為期20個月的試驗計劃，在幼稚園或幼稚園暨幼兒中心為有特殊需要跡象的兒童提供早期介入服務。特區政府亦會加強課餘托管服務，新措施包括增加2500個豁免全費名額、放寬申請資格、提高資助額、為有特殊學習需要學童提供額外資助及簡化經濟審查程序等，預計可惠及超過5700名學童及其家庭。



（後方支援記者：沈而忱）