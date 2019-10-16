林鄭：中小學生每年獲2500元學習津貼

林鄭月娥通過視頻發表施政報告。（圖片來源：網站截圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2019施政報告發布，著重討論房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四方面。在改善民生方面，特首林鄭月娥提出了不少措施以關愛兒童。她建議，由2020／21學年起，將學習津貼恒常化，每位中小學和幼稚園學生，每年將獲得2500元學習津貼。



林鄭月娥指出，學生開學的支出對不少家長來說是一個負擔。財政司司長於今年8月公布的191億元紓困措施中，建議為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2500元的學生學習津貼。她建議由2020／21學年起，將學習津貼恒常化，每位學生每年會獲得2500元學習津貼，預計全港約有90萬名學生受惠。



為進一步支援較低收入的在職家庭自力更生及紓緩跨代貧窮，特區政府建議全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鈎的住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。林鄭月娥舉例說，以一個育有兩名合資格兒童的四人家庭為例，在計劃下可領取的最高金額將由現時每月3200元增加至每月4200元，增幅超過三成。



除此之外，林鄭月娥還提出其他措施照顧兒童。她提到，由於香港居住環境狹窄，地區的公共空間應為兒童提供一個有趣味的游玩地方。去年經改造後的屯門公園兒童游樂場十分受家長和小朋友歡迎。政府計劃在未來五年改造全港超過170個康樂及文化事務署轄下的公共游樂空間。為使設施更具創意和趣味，同時滿足居民需要，康文署在改造設施過程中會鼓勵和促進社區參與和民間共議。



另外，林鄭月娥還對照顧有特殊需要的兒童提出了建議和舉措。



（後方支援記者：沈而忱）