游盈隆：呂秀蓮若連署成功影響“立委”選局

針對呂秀蓮連署2020大選，游盈隆在臉書發表看法。（游盈隆臉書） 中評社台北10月16日電／呂秀蓮投入2020大選連署，須在11月2日前跨過28萬384人門檻，才能取得參選資格。台灣民意基金會董事長游盈隆16日在臉書分析，若呂秀蓮連署成功並不會改變2020大選的選舉結果，但肯定會影響“立委”選局。



游盈隆指出，在三組競逐的情形下，蔡英文與民進黨陣營很不希望呂秀蓮衝出來參選，因為，蔡英文第一任三年多執政表現沒得到民心，加上民進黨初選時風波不斷，眼前選情暫時的領先主要是因為韓國瑜這個競爭對手太弱、太差、太使人不放心，以及整個外部政治大環境對蔡英文有利，所以，蔡英文陣營會期待這場選舉早早順利結束就好，不希望有任何變數出現。



游盈隆臉書全文如下



呂秀蓮若順利參選，對2020“總統”與“立委”選情的影響為何？



今天我在民視學堂針對“2020呂秀蓮連署能過關嗎？”作了若干分析，現節錄幾點和大家分享。



呂秀蓮若連署成功，順利參選，照目前最新的整體選情發展來看，除非有重大變故發生，否則，我估計並不會改變2020“總統”選舉結果，但肯定會影響“立委”選局。



當然，呂秀蓮的參選必然會讓選舉過程較好看，蔡英文連任之路的壓力會更大，選舉競爭更精彩，這對台灣民主其實是好代誌。現分六點加以說明：



第一，在“總統”選情方面，從目前三人競爭的態勢看，未來如果沒有出現重大意外事件，例如蔡英文論文門事件沒有繼續發酵、惡化，蔡英文將會穩定領先抵達終點，順利連任成功。擔心呂秀蓮的參選會拉下蔡英文，顯然是想太多了。當然，呂秀蓮若順利參選，憑著其元老政治家的地位，她的智慧、經驗、見識、能力與犀利的口才，在選戰過程中必然會使蔡英文很難對付，增加壓力，芒刺在背的感覺不可能舒服。



第二，在三腳督的情形下，蔡英文會被迫面臨兩面作戰，一個是主要對手韓國瑜，另一個是輩份比她高很多的呂秀蓮。蔡英文與民進黨陣營自然很不希望呂秀蓮衝出來參選，因為，蔡英文第一任三年多執政表現沒得到民心，加上民進黨“總統”初選風波不斷，眼前選情暫時的領先主要是因為韓國瑜這個競爭對手太弱、太差、太使人不放心，以及整個外部政治大環境對蔡英文有利，所以，蔡英文陣營會期待這場選舉早早順利結束就好，不希望有任何變數出現。



第三，在國民黨陣營方面，韓國瑜最近幾個月來爭議不斷，民意支持度直直落；越來越多選民對他的品德和能力有所質疑，他是否具備擔任“一國總統”的條件？越來越多選民沒有信心。再加上，郭台銘與柯文哲雙雙退出“總統”大選，但兩人的支持者很少轉而支持韓國瑜。在這種情形下，韓國瑜和國民黨陣營內心當然歡喜看到呂秀蓮順利出線，但實質上恐怕很難也不便在連署這件事情上公開幫呂秀蓮。



第四，呂秀蓮宣佈接受喜樂島聯盟“總統”提名，而且在郭台銘與柯文哲意外雙雙退選的情形下，一時間“無縫接軌”接收了既不滿蔡英文也無法接受韓國瑜的選民，支持度衝破十個百分點，嚇倒不少人。但是，當兩大黨都不願或不便協助呂秀蓮連署的情形下，呂秀蓮只能靠自己和喜樂島聯盟的動員支持，以及長期不滿蔡英文與民進黨的傳統綠營支持者，過程一定非常辛苦。



第五，呂秀蓮若出線，對2020大選的影響主要是“立委”局，而不是“總統”局。台灣目前小黨林立，各主要小黨，包括台灣民眾黨、時代力量、“一邊一國行動黨”、喜樂島聯盟、親民黨都對不分區席次有很高的期待。但因為選舉制度規定，政黨至少要獲得百分之五政黨票，才能分配不分區席次。在兩大黨保守估計至少囊括百分之七十五政黨票的情形下，眾小黨要如何在競爭激烈下殺出一條血路，贏得至少百分之五的政黨票，非常不簡單。假定眾小黨能爭取的政黨票只有百分之二十五，五個主要小黨如果平分的話，平均每黨將各獲百分之五，但這種情況出線的機率很小，所以眾小黨之間的競爭或廝殺會很激烈，這還不包括其他5、6個更小的政黨，新黨、台聯、綠黨、社民黨、樹黨等等，的虎視眈眈。



當呂秀蓮順利出線，將顯著帶動喜樂島的選戰氣勢，衝擊眾小黨“立委”選局是可以預期的。也因此，眾小黨並不樂見呂秀蓮順利出線。



最後，呂秀蓮過得了“總統”連署這一關嗎？根據最新的選情發展，呂秀蓮參選雖因緣際會得到十個百分點左右的支持，但面臨兩大黨和眾小黨的激烈競爭，連署能不能順利過關，只能靠自己及喜樂島的全力動員，自主性“總統”選民的主動連署或許更為關鍵。但短短時間內要達到28萬384人的合格連署，絕對是一個非常艱巨的政治工程。