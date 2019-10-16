新華時評：中國內政不容干涉

中評社香港10月16日電／新華社今天發表時評，評論美國國會眾議院通過涉港法案。全文如下。



美國時間15日，美國國會眾議院通過由部分議員提出的《2019年香港人權與民主法案》，要求美國政府每年“認證香港的自治狀態”，以決定是否維持給予香港的“特殊待遇”，還威脅要制裁特區政府官員等等。這個所謂的法案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港暴力分子張目，粗暴干涉香港事務、干涉中國內政，充分暴露了美反華勢力妄圖借打香港牌牽制和遏制中國發展的政治圖謀。



香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國勢力無權干涉。香港回歸22年來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民各項權利和自由依法得到充分保障，香港經濟社會發展保持繁榮穩定，這是任何不帶偏見的人所公認的客觀事實。美眾議院及一些議員公然違背國際法基本原則和國際關係基本準則，完全無視基本事實，睜眼說瞎話，以人權、民主為名，行霸權干涉之實，用國內法干涉中國內政，這是對包括香港同胞在內的全體中國人民的嚴重挑釁，“美式霸凌”和雙重標準的虛偽嘴臉顯露無遺。



大量事實證明，4個多月來，在美方反華勢力或明或暗的支持下，香港激進暴力分子以反修例為藉口，肆意破壞公共秩序、毀壞公共設施、暴力襲擊警察和無辜市民，到處大搞打砸搶燒，手段越來越激烈，性質越來越惡劣。在香港圍繞修例出現的風波，正在美西方外部勢力的插手干預下演變為一場“港版顏色革命”，香港正被推向危險的深淵。