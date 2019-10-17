密雲區區長：加強京台兩地蜂產業交流與合作

2019京台美麗鄉村論壇開幕式暨台灣媒體美麗鄉村京郊行啟動儀式在北京密雲舉行(中評社 徐夢溪攝) 中評社北京10月17日電（記者 徐夢溪）北京市密雲區委副書記、區長龔宗元10月15日出席2019京台美麗鄉村論壇開幕式暨台灣媒體美麗鄉村京郊行啟動儀式，並做開幕式致辭。龔宗元表示，要加強京台兩地蜂產業發展及美麗鄉村建設等方面的交流與合作，匯聚新思想，探索新思路。海峽兩岸加強經濟合作，有利於優勢互補，共享發展紅利。



龔宗元表示，密雲是北京最重要的飲用水源地和生態涵養區，全區環境質量保持北京市最優水平。我們踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，在保護好生態環境的前提下，積極發展養蜂、休閑農業、鄉村旅遊等綠色產業，給百姓帶來了實實在在的收益，密雲蜂產業、休閑農業、鄉村旅遊產業的品牌影響力日漸擴大，融合發展日趨深入。



龔宗元指出，密雲是北京市養蜂第一大區，多年來大力推動蜜蜂養殖規模化、產業化和標準化發展。截至目前，已建成國家級蜂產品標準化示範、綠色無公害蜂產品生產、蜂產品深加工、西方蜜蜂良種繁育和成熟蜜生產等基地20個，共有蜂業專業合作組織25個，合作社入社社員1906戶。去年，密雲區成功舉辦了“21世紀第三屆全國蜂業科技與產業發展大會、海峽兩岸產業交流合作論壇、首屆北京密雲蜂產業發展高峰論壇”等活動，取得了豐碩的成果。



龔宗元強調，本屆論壇以“蜜蜂·產業·生態”為主題，旨在加強京台兩地蜂產業發展及美麗鄉村建設等方面的交流與合作，匯聚新思想，探索新思路。台灣在蜂產業發展、美麗鄉村建設及農旅融合、文旅融合等方面起步較早，取得了很好的成效，積累了豐富的經驗；北京市推進城鄉協調發展，廣大農村地區特別是五個生態涵養區依托超大城市，在蜂產業發展、美麗鄉村建設、休閑旅遊產業等方面具備得天獨厚的後發優勢。海峽兩岸加強經濟合作，有利於優勢互補，共享發展紅利。



本次論壇由北京市密雲區人民政府主辦，由台灣養蜂協會、台灣高雄市農會、中華兩岸人民和平交流協會等來自兩岸的十餘家農業協會協辦，包含主論壇和以“蜂產業與生態”、“鄉村產業發展”為題的兩場分論壇，邀請兩岸嘉賓探討和交流鄉村產業發展、品牌打造和兩岸合作。



