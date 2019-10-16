外交部：中方還將加快採購美國農產品

中評社北京10月16日電／據外交部網站消息，外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。



全文如下：



問：據報道，一艘巴拿馬籍貨輪12日在東京灣沉沒，目前已造成6名中國籍船員遇難。你能否進一步介紹有關情況？



答：受台風“海貝思”影響，一艘巴拿馬籍貨船12日在日本神奈川縣附近海域沉沒，船上7名中國船員1人獲救，6人死亡。事發後，中國駐日本大使館立即啟動應急機制，積極向日方核實了解有關情況，探望獲救船員，並為中國船員家屬善後提供積極協助。中方對日方在此次事故中積極搜救和妥善處置表示感謝。



問：據報道，土耳其軍隊9日對敘利亞東北部發起軍事行動以來，已造成當地不少人員傷亡。有分析認為，軍事行動不但會引起人道主義災難，還會讓關押在土敘邊界部分營地的恐怖分子乘機逃脫，使反恐成果毀於一旦。中方對此有何評論？



答：中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，在國際法框架內通過政治外交渠道解決問題。敘利亞的主權、獨立、統一和領土完整應得到尊重和維護。我們呼籲土耳其停止軍事行動，回到政治解決問題的正確途徑上來。



與此同時，敘利亞的反恐形勢依然嚴峻，有關軍事行動可能導致恐怖分子外竄，“伊斯蘭國”企圖借機卷土重來。我們敦促土方負起責任，同國際社會一道，共同打擊恐怖主義。



問：籃球運動員勒布朗·詹姆斯稱，休斯敦火箭隊總經理莫雷發布涉港推特時，對當時情況“有一些誤解”（misinformed）。詹姆斯還警告言論自由會帶來負面影響。中方對此是否認同？

