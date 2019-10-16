施政報告重民康　力圖舒緩公共醫療系統壓力

林鄭月娥發表施政報告。（圖片來源：視頻截圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2019施政報告今日發布，在民生問題部分中，特首林鄭月娥提出數項舉措保護民康，力圖舒緩公共醫療系統壓力。



林鄭月娥表示，由於人口老化，慢性和複雜疾病日趨普遍，香港的公共醫療系統正承受著巨大的壓力；與此同時，市民普遍仍然偏重以治療為主的醫療服務。



林鄭提到，為扭轉現時“重治療，輕預防”的醫療體制和觀念，她在上一份《施政報告》提出在全港18區成立地區康健中心，透過醫社合作及公私營合作模式提供基層醫療健康服務，提升市民自我管理健康的能力及支援長期病患者。首間位於葵青區的康健中心已於上月底啟用。特區政府會加快把地區康健中心服務推展到全港18區，預期可於本屆政府任期內在另外六個地區成立康健中心，並會在其餘11區設立屬過渡性質的“地區康健站”，為區內居民提供健康推廣、諮詢及慢性病護理服務。



林鄭繼續指出，為加強對不常見疾病患者的支援，政府和醫院管理局計劃逐步推出一系列針對性措施，包括研究就個別不常見疾病建立資料庫，以輔助臨床診斷和治療；投放資源促進相關科研發展；以及加強公眾對不常見疾病的認知。政府亦會透過撒瑪利亞基金和關愛基金加強支援不常見疾病及癌症病人的藥物治療。



目前，因工受傷的工友如需要輪候醫管局的職業康復服務，往往因輪候時間過長而影響他們的康復進度。林鄭月娥建議為建造業工人推出一個為期三年的先導計劃，以個案管理模式，為符合條件的工傷雇員提供適時及高協調性的私營治療及複康服務，協助他們盡早康復重投工作。此外，她亦建議透過修訂法例以委讬職業安全健康局負責管理計劃。



（後方支援記者：沈而忱）