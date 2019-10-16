華為：半數5G合同來自歐洲

中評社香港10月16日電／中國華為公司5G產品線總裁楊超斌15日表示，截至目前華為已與全球客戶簽署了超過60份5G合同，其中半數來自歐洲客戶。他同時強調，5G網絡安全問題屬技術範疇，不應政治化。



新華社報道，由華為公司主辦的第十屆全球移動寬帶論壇當天在瑞士蘇黎世開幕。在論壇期間，楊超斌介紹，華為從3G時代開始就與歐洲客戶保持良好的合作關係，這也是歐洲今天能成為華為在中國以外最大5G市場的原因。目前華為在全球範圍內簽署的60多份5G商業合同中，來自歐洲客戶的有32份。



以華為和瑞士主要電信運營商之一森賴斯通信公司的合作為例，楊超斌介紹說，華為已幫助森賴斯建立了覆蓋瑞士近300個城鎮的5G網絡，5G容量達到4G的20到30倍，大大降低了每比特成本。華為和森賴斯14日還揭幕了華為在歐洲的首個5G聯合創新中心。森賴斯首席執行官奧拉夫·斯旺蒂表示，森賴斯自2013年以來一直與華為合作，因此“很明顯，我們正與華為合作推進該項目”。



楊超斌還強調，從本質上講，5G網絡的安全問題屬於技術問題。如果從技術角度出發，通過華為及其合作夥伴的共同努力是可以解決的。但是，如果將其視為政治問題，並根據某家公司的“出身”來判斷網絡是否安全，那麼網絡安全問題將很難解決。他表示，華為願意和全球各組織、政府、業界夥伴共同探討如何通過技術手段為企業和用戶的網絡安全保駕護航。