施政報告：減輕市民出行負擔　加大補貼

林鄭月娥向市民發表施政報告。（香港政府新聞處圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）2019施政報告今日發表，行政長官林鄭月娥通過視頻形式，向市民發表本屆特區政府的施政進度及未來工作重點。在談及民生問題時，林鄭月娥表示，將幫助市民舒緩交通費壓力、減輕出行負擔，舉措包括提高補貼、減少收費、降低票價等。



林鄭月娥的發言原文如下：



公共交通服務因營運成本上升而需要調整票價，市民亦因此須負擔更高昂的交通費。為此，我建議三項紓緩交通費壓力的措施。第一，優化今年推出的“公共交通費用補貼計劃”，把補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的四分之一提升至三分之一，並將每月補貼金額上限由現時300元提高至400元，政府每年提供的補貼金額將由23億元增加至約31億元。



第二，在交通情況許可下，減輕市民、公共交通營辦商及運輸業界使用政府收費隧道和管制區的費用。隨著屯門至赤鱲角連接路海底隧道及將軍澳 – 藍田隧道在未來兩年相繼落成，往來大嶼山和將軍澳的交通將分別得以分流，亦為豁免有關隧道收費提供契機。我們建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，政府豁免新隧道和青嶼幹線的收費。同樣地，我們亦建議當將軍澳 – 藍田隧道在2021年年底啟用時，豁免新隧道和將軍澳隧道收費。



第三，香港的離島渡輪服務經營困難，政府自2011年起為六條離島渡輪航線提供特別協助，以維持服務和減輕票價加幅對乘客的影響。我們會擴展這些措施至另外八條離島渡輪航線。上述14條航線每年的補貼開支約2.6億元。我們亦會在2021年往後約十年間，分兩階段為11條渡輪航線全面更新船隊及採用更環保船只，預計涉及購置47艘新船，以提升服務質素和推動環保。



（後方支援記者：沈而忱）