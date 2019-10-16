藍文宣撲克牌重現　強打蔡政府荒謬人事

國民黨今天推出選戰文宣品“酬庸撲克牌”強打蔡政府人事酬庸的荒謬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）距離2020大選僅剩87天，中國國民黨以去年九合一選前“幹話撲克牌”文宣成功經驗，這次再經2個月籌備，今天正式推出“酬庸撲克牌”強打蔡政府人事酬庸的荒謬，希望藉此為選戰加溫。



國民黨今天下午在中央黨部媒體中心，由發言人歐陽龍和副發言人洪于茜、黃心華召開記者會介紹酬庸撲克牌。



歐陽龍表示，其實蔡政府的酬庸名單，52張撲克牌是不夠用的，也希望用此趣味角度，讓民眾來檢視蔡政府荒謬施政，而撲克牌此次首波印製一萬份，一份以一百元讓民眾認購，今天起在中央黨部發售，如果民眾響應熱烈，有機會再加印。



洪于茜則說，“酬庸撲克牌”54張牌中最關鍵的鬼牌，其中一張仍延續“幹話撲克牌”由“貪污罪保外就醫趴趴走”的陳水扁拿下，另一張鬼牌則是在高鐵遺落300萬引發外界疑雲的民進黨“立委”陳明文。



至於4張A牌，則分別為被譏諷為“敗選者聯盟”，在去年新北市長選戰落選的“行政院長”蘇貞昌、高雄市長選戰落敗的“行政院副院長”陳其邁、連任台中市長失利的“交通部長”林佳龍與雲林縣長連任落敗後，聲稱要退出政壇卻接任“中選會主委”的李進勇。



另外的分類則為，菊權升天、肥龍再添、DPP金庫、易飛衝天、DPP酬庸軍和輕雲直上等等，分別代表了陳菊人馬和綠營政二代等，搶佔了各式肥缺的名單。

