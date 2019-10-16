雪莉選擇結束生命　韓國年輕女性感到不安

中評社北京10月16日電／韓國歌手兼演員雪莉（25歲，真名為崔真理）突然死亡，震驚整個韓國社會，令無數網民心碎。10日14日下午，雪莉被經紀人發現在家中身亡。噩耗傳出後，韓國二三十歲的年輕女性表示，除不知所措之外，剩下的就是對這個社會的憤怒和失望。因為雪莉生前受到的各種批判和苛責，同樣也曾經或正發生在她們身上。



在得知雪莉死亡後，31歲的柳智恩（音）女士第一時間在社交平台上發布了一段文字，“雪莉的死亡真的只是一個明星的離世嗎？雪莉出道之後，所承受的痛苦大大小小都有，同樣作為女性，我十分了解這些痛苦，長胖就會聽到周圍人對自己身材的竊竊私語；戀愛了就會被人開性騷擾的玩笑；衣服若穿得少了，走在路上會受到大家異樣的眼光；擔心被非法拍攝的困擾......，雪莉是遭受社會上不公正輿論的受害者。”



這段文字引起了網友的共鳴，發布不到20個小時便獲得了2300多個點贊。柳女士在接受韓媒《韓民族日報》的電話連線時表示，雪莉是一位敢於表達自己的女性，但正因為如此在這個社會得不到包容，無法好好生活下去。



27歲的南某對雪莉突然死亡的事件表達了看法，她說：“這件事兒令我十分震驚，雪莉給我的印象一直是大大咧咧，自己的路自己走，敢於放飛自我。但最終她沒能抵擋住可怕的流言蜚語”。韓國女性學研究學者權金賢英說，韓國大眾從來不希望女星敢於表達自己的想法，她們就應該像一個安安靜靜的漂亮花瓶，供人欣賞即可。如果女星不會撒嬌，大家就會生她的氣；如果話沒說好，她們得寫致歉文才能被放過。



從放棄做一個漂亮安靜的花瓶而放飛自我開始，雪莉便遭人議論和詆毀，導致她長期活在強烈的不安中，直至結束自己的生命。



（來源：人民網）