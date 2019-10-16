中美貿易戰衝擊工具機需求　業者當面向蔡叫苦

蔡英文在台上向業者信心喊話，一旁的台灣區工具機暨零組件工業同業公會第四屆理事長嚴瑞雄（左三）表情卻頗嚴肅。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月16日電（記者 林谷隆）台灣區工具機暨零組件工業同業公會16日召開年會，蔡英文出席信心喊話，承諾面對美中貿易戰衝擊，政府不會讓業者孤軍奮戰。該公會第四屆理事長、東台精機董事長嚴瑞雄卻當面直言，今年1至9月，台灣工具機累計出口總額為23．44億美元，較去年同期減少14．2％，產業前景十分嚴峻。



台灣區工具機暨零組件工業同業公會召開第五屆第一次會員代表大會，並進行第五屆理監事改選，上千位產業代表出席。“政務委員”龔明鑫、“內政部長”徐國勇、“經濟部長”沈榮津等陪同蔡英文出席。出席者另有台中市副市長令狐榮達、工業總會理事卓永財、外貿協會秘書長葉明水等。



台中是工具機產業重鎮，提供近3萬人就業。蔡英文致詞時表示，全世界經濟都受到美中貿易戰影響，對生產設備投資確實有非常觀望的氣氛，不過台灣的工具機業者相當有信心，我們要把工具機賣到全世界，如剛落幕的歐洲工具機大展（EMO）就有239家台灣廠商參展，規模僅次於展覽地主國德國，展現產業界開拓市場的決心。



各位的努力，政府不會讓大家孤軍奮戰，面對美中貿易戰的衝擊，讓工具機產業的生計受到影響，今天“經濟部長”沈榮津、“政務委員”龔明鑫都與大家面對面坐下來討論，行政團隊也會找出解決方案，政府會跟大家一起面對困難，克服挑戰，這就是政府會做事。



雖然蔡英文一直向產業界信心喊話，但今年以來全球工具機產業，包括台灣工具機產業，正承受著近10年來最大的衝擊。



台灣區工具機暨零組件工業同業公會第四屆理事長、東台精機董事長嚴瑞雄致詞表示，因為美中貿易戰，全球業者對機械設備投資轉趨保守，對工具機業造成的衝擊，雖然不像當年金融海嘯時全球經濟近似急凍停滯般，但因在美中貿易爭端、英國脫歐等各種不確定因素的拉鋸，所形成一場時間的耐力賽，全球工具機產業所面臨之實體經濟前景亦是嚴峻。



嚴瑞雄提到，2019年1－9月份，台灣工具機累計出口總額為23．44億美元，較去年同期減少14．2％。在中國大陸、歐洲等市場等主要消費市場持續動盪下滑情況，原本相對穩定美國市場，在德、日工具機大廠挾優勢搶單競爭的情況下，美國市場已再次成全球工具機消費市場的新紅海。