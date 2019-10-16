蘇貞昌晤莫健　盼美國繼續挺台灣

蘇貞昌接見AIT主席莫健。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月16日電（記者 洪德諭）“行政院長”蘇貞昌16日下午會見美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，希望台灣在國際空間、區域和平做有意義的貢獻者，也希望美國繼續支持台灣在這方面的發展。



蘇貞昌還透露，中午與蔡英文吃飯，蔡特別提到看到美國國會通過相關法案，美國對台灣軍售也一一同意，增強台灣自我防衛能力，這都因莫健努力與彼此互信，增加台灣能力與履行六項保證，這方面要表達肯定與感謝。



莫健與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）一行人上午拜會蔡英文，下午拜會蘇貞昌。“外交部長”吳釗燮陪同會見，蘇送上台灣特色伴手禮，展現好交情。



這場會見開放致詞階段，致詞時蘇貞昌一開始先向莫健致歉，說上次莫健來到台灣原本約好要見面，但發生地震臨時取消，今天除了是歡迎也是對上次臨時取消感到抱歉。



蘇貞昌接著說，台美關係常重要，莫健對於關係的維持與增進有卓越的貢獻，今年農曆年前，他與AIT處長酈英傑見面時也特別表示希望雙方能增進關係，這段期間看到在AIT大家一起努力下雙方一再增進關係表示高興。



蘇貞昌也說，莫健是老朋友，對台灣非常了解，這次蔡英文兩次過境美國都由莫健全程陪同，對各種方面幫助很大表示感謝。



蘇貞昌強調，美國上月才通過台北法案，這月初國務院副助卿來台共同主持會議，讓台灣在國際各區域各方面作貢獻，希望台灣繼續在國際空間、區域和平做有意義的貢獻者，也希望美國繼續支持台灣在這方面的發展。