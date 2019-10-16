林鄭細數香港優勢　籲放下分歧停止攻擊

林鄭月娥發表施政報告。（圖片來源；視頻截圖） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥今日發布2019施政報告，此為她任內第三份施政報告。林鄭原定計劃今日上午11時於立法會宣讀報告理念及要點，遭反對派議員數度滋擾後，改通過視頻發表。在發言的開始，林鄭月娥表示，因最初反對政府修訂《逃犯條例》而引起的社會衝突，影響範圍越來越廣泛，香港承受著前所未有的衝擊，陷入了混亂和恐慌。在發言的最後，林鄭細數香港優勢，真誠呼籲各方放下成見，停止暴力。



林鄭月娥說，只要香港仍然處於爭端不解、暴力未止、對立不和的境況，就無法走上複和之路，大家亦對前景失去信心。我們必須逆轉目前悲觀的情緒和制止破壞秩序的行為。大家必須放下分歧，停止攻擊，以我們共同恪守的價值，重新啟航。



想要重新啟航，香港仍有很多無可替代的優勢。林鄭月娥細數道，香港擁有多年來建立的法治精神、尊重人權、多元包容、言論自由和有效施政等核心價值，“一國兩制”的獨特優勢和《基本法》的全面保障，香港的國際金融、航運、貿易中心地位和獲海內外企業重視和認許的國際營商環境，尊重市場開放和自由貿易的經濟原則，各司其職的公共機構和匯聚的優秀人才，及香港人理性務實，同舟共濟的拼搏精神等



此外，林鄭指出，過去兩年，特區政府大力發展創新及科技事業，善用公帑投資未來，開拓對外事務，並聯繫各行各業，共同謀劃未來。雖然香港正面對回歸以來最嚴峻的衝擊，但我認為這些為香港打好根基的努力是不會白費的。只要我們堅定信心，恪守“一國兩制”原則，依法遏止暴力，盡早恢復社會秩序，相信很快便會見到風雨後的彩虹。



（後方支援記者：沈而忱）