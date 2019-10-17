對話米爾斯海默　吳曉球：中國崛起勢不可擋

吳曉球（中評社 海涵攝） 中評社北京10月17日電（記者 海涵）15日下午，中國人民大學重陽研究院特別邀請中國人民大學副校長、中國著名金融學家吳曉球對話“進攻性現實主義”創立者、美國芝加哥大學教授米爾斯海默，就“中美是否正在陷入大國政治的悲劇”展開討論。



作為“進攻性現實主義”國際關係理論的創造者，米爾斯海默認為“大國注定會進行激烈的競爭以謀求安全”。他表示， “大國政治的悲劇”是一個現實主義的、非常悲傷的看法。過去國際關係的演變是一個悲劇且令人沮喪的故事。同時他認為，“中國和美國是無法避免大國政治的悲劇的，也就是說中國是沒有辦法和平崛起的。”



根據米爾斯海默的理論，伴隨著中國崛起而來的，或許還有“中國的稱霸”。對此，吳曉球則指出，必須要正視中國的崛起，要正確地看待中國的發展對全球所帶來的影響。中國的文化比較內斂，其中擴張的概念相對較弱，這使得中國不會是一個擴張成性的國家。此外，中國內部的發展也決定了中國不會去進行擴張。雖然中國的經濟規模現在已經達到美國的60%，但它的人均水平還是處在中等收入國家。中國現在人均GDP只有9000美元，離美國的6萬美元還非常遙遠。按照中共十九大的報告，說到2050年要把中國建設成為社會主義現代化的強國，但是到那時中國人均GDP可能仍然難以達到6萬美元的這個水平。所以中國還有很多內部的事情要去做。



“我想中國人更多的是在思考如何解決我們的內部問題，”吳曉球說，至少在當前中國經濟的下行壓力是非常大的，國內需求也出現了不足，外部環境出現了不安定。所以，我們面臨的首要任務是內部問題的解決。中國要花很多時間、很大的精力去思考如何解決貧富差距、如何解決環境污染問題、如何使中國能夠保持持續穩定的經濟增長、如何消除腐敗等等。“中國至少在目前沒有特別強烈的對外擴張的欲望。”

