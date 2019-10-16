吳敦義批烏龍賀電太離譜　將向“監院”舉發

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 國民黨16日下午召開中常會，會後由發言人歐陽龍轉述開會狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）針對台灣駐日福岡辦事處於未經查證下，公開來源具有疑慮之日本首相雙十賀電，日本官方事後否認，中國國民黨主席吳敦義今日於中常會上指出，此次福岡賀電案顯示，民進黨政府在近來連續發生“友邦”與我斷交事件後，急於扭轉外交無能的形象，而發生公佈不知來源、離譜至極的烏龍賀電案。



國民黨今天下午召開中常會，由主席吳敦義親自主持，但常會未開放採訪，會後由發言人歐陽龍轉述開會狀況。



歐陽龍表示，中常會中通過李德維等多位中常委連署提案，針對福岡辦事處於未經查證下，公開來源具有疑慮之日本首相雙十賀電，配合民進黨政府營造外交突破假相，建請黨中央主動向“監察院”舉發，請“監察委員”介入調查。



提案中強調，此次外交賀電案不僅已使我外交體系成為國際笑話，也嚴重打擊大多數專業守分外交人員之士氣。建請本黨持續關注本案，並建議移請“監察院”深入調查，確實揪出外交體系中揣摩上意的害群之馬，以期國人能重拾對外交體系之信心。



吳敦義則對此在常會中強調，細數三年來蔡政府“友邦”七國斷交、主要貿易夥伴間自由貿易協定的推動毫無進展，而“跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）”已在去年12月底正式生效實行，兩岸間ECFA十年大限又將在明年到期，對企業的重大衝擊，已是現在進行式，而蔡政府還在以來源不明賀電欺騙民眾，掩蓋其外交的無能。



吳敦義也裁示，責成國民黨智庫彙集相關資料，轉由“立院”黨團儘速向“監察院”進行舉發。