藍染變身高級訂製服　台灣設計師上海展創意

中評社香港10月16日電／台灣設計師進軍上海時裝秀，以藍染、機能布料、科技感等台灣元素融入設計，打破傳統高級訂製時裝予人的印象。在一般民眾緊縮衣著消費時，高級時裝市場似乎不受影響。



中央社報道，搭配正在舉行的上海時裝週，來自台灣的汪俐伶、徐秋宜、黃秀瑾、林廷菡4名服裝設計師，本週在以販售高級訂製服為主的外灘22號舉行匯演秀和作品展示，與其他來自日本、韓國、中國大陸等地的服裝設計師一同爭奇競美，他們15日晚先舉行了媒體見面會。



汪俐伶的作品結合科技元素，每一件都能展現與光有關的驚喜效果；徐秋宜則是將繁複細緻的藍染工藝帶入高級時裝，為訂製服裝注入自然舒適的感受；儘管兩人風格大不同，但她們一致認為，上海消費者比台北消費者“更敢穿”、更能接受新事物和不同的衣著效果。



對於如何體現高級訂製服的精神，每位設計師都有自己的作法。黃秀瑾將台灣花卉一丈紅（蜀葵）以數位印花和剪花方式展現，加上來自台灣的咖啡紗，吸濕排汗及抗菌除臭的功能，適合副熱帶氣候穿著，展現“實穿的時尚感”。



畢業於日本文化服裝學院的林廷菡則強調，既然是“訂製”，舒適好看的版型還是最重要的，再加上繡珠、亮片等工藝技法的運用，這次他推出了不少粉色系的優雅服飾，希望呈現出“陽光灑落在雲海的折射光感，同時還有香味飄出的感覺”。



陸媒人民日報曾報道，2018年的服裝銷售量比2017年少了178.5億件，年降24.8%。2019年上半年，各項消費支出中，衣著消費的增速是最低的，服裝消費的比例也在下降。這些顯示，一般民眾在手頭緊時，可能先從衣著縮減開支。



儘管如此，從台灣設計師所感受到的詢問度來看，對中國的高級時裝消費者而言，衣櫃裡仍然還是少了那麼一件。